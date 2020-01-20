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20.01.2020 20:46
Рубрика: Власть

Ночной налет

В Сирии предотвратили атаку беспилотников на нашу авиабазу Хмеймим
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Недобитые в Сирии террористы попытались первый раз в этом году атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что налет устроили вечером в воскресенье. Как только стемнело, наши дежурные средства ПВО засекли в небе три малоразмерных беспилотника, приближавшиеся к Хмеймиму с северо-востока. Последовала команда на открытие огня, и дроны уничтожили на безопасном для авиабазы расстоянии. "Пострадавших или материального ущерба нет", - доложило командование военной группировки РФ в Сирии.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Подобные налеты боевики устраивают чуть ли не каждый месяц. Но еще не было случая, чтобы атаки завершились успешно. Беспилотники террористов сбивают, едва они оказываются в зоне досягаемости средств ПВО Хмеймима.

Сам аэродром от ударов с воздуха надежно прикрывают зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Последние зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с дронами. Причем их эффективность не зависит ни от количества самодельных летательных аппаратов, ни от того, с какого направления они пытаются атаковать авиабазу. Впрочем, известно, что чаще всего боевики запускают дроны с территории провинции Идлиб.

Предыдущая попытка атаковать Хмеймим в конце декабря прошлого года также завершилась ничем - расчеты "Панцирей" сбили дроны. А если говорить в целом, то только с января по сентябрь 2019-го наши средства ПВО уничтожили в Сирии около 60 беспилотников террористов.

Нашу авиабазу прикрывают системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"

Военные говорят, что система прикрытия военных объектов РФ в Хмеймиме и порту Тартус настолько эффективна, что число выпущенных зенитными комплексами по беспилотникам снарядов практически равняется количеству сбитых ими целей.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны

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