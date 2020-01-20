Зариф: Тегеран больше не намерен сокращать свои обязательства по СВПД

Пятый этап сокращений Тегераном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана был последним. Новых шагов в этом направлении не планируется. Об этом, как передает агентство IRNA, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран сделал пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки и не намерен делать новые", - отметил министр. По его словам, Тегеран готов вернуться к исполнению своих обещаний, если европейские участники будут выполнять свои обязанности в рамках соглашения. Как подчеркнули в МИД Ирана, исламской республике "важны действия других сторон, от которых пока ничего не видели".

В то же время Зариф предупредил, что если Европа направит дело о нарушении Ираном условий СВПД в Совет Безопасности ООН, республика выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия. "Если они продолжат политические игры, которые не имеют законных оснований, то у нас есть много вариантов для ответа", - заявил министр.

Напомним, СВПД был заключен в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего, европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. О последнем этапе сокращений - пятом по счету - было объявлено 5 января. Иран отказался от ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, включая процент обогащения, количество обогащенного материала, а также ограничений в области НИОКР.