Земан назвал Путина сильным политиком

Президент Чехии Милош Земан назвал своего российского коллегу Владимира Путина сильным политиком. Свою точку зрения он высказал в эфире радиостанции "Частота-1".

"Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов", - заявил Земан. По его словам, не случайно канцлер ФРГ Ангела Меркель уже 15 раз приезжала в Москву, чтобы встретиться с Путиным.

Говоря об отставке российского премьер-министра Дмитрия Медведева, Земан отметил, что "достаточно хорошо ладил" с ним, а вот с новым главой правительства он лично не знаком.

Ранее президент Чехии неоднократно в положительном ключе высказывался о России. По его мнению, продолжать антироссийские санкции не имеет смысла. Сам Земан планирует приехать в Москву 9 мая этого года на празднование 75-летия Победы над фашизмом.