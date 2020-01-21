Британия испытала танк с искусственным зрением

Модифицированный для городских боев танк Challenger 2 официально представили руководству британской армии. Машина получила имя Streetfighter II и прошла испытания на полигоне в Солсбери.

62-тонный танк предназначен для ведения боевых действий в урбанизированной местности, оснащен бульдозерным отвалом и израильской системой дополненной реальности Iron Vision. Она транслирует изображение с внешних камер кругового обзора на нашлемные индикаторы танкистов и те, по словам разработчиков, получают возможность "видеть сквозь броню".

На корпусе Streetfighter II появились доработанные отсеки для снаряжения, внутри - новая система связи, пишет bmpd. Вооружение танка усилил 60-миллиметровый миномет, дистанционно управляемый модуль с тяжелым пулеметом (в дополнение к штатному 7,62-мм пулемету на турели). Challenger окрашен в "городской камуфляж" Берлинской мотопехотной бригады.

Разработан "городской танк" собственными силами Королевского танкового корпуса при участии исследовательского центра Минобороны Великобритании. Серийные перспективы машины неизвестны.