Четвероногие саперы: как собаки помогают обезвреживать мины в Сирии

Газета "Красная звезда" по случаю Дня инженерных войск посвятила статью работе Международного противоминного центра ВС России. Его сотрудник, вожатый служебных собак рядовой Вадим Кирияк рассказал, как ему работалось с четвероногими напарниками в Сирии.
Он участвовал в разминировании Дейр-эз-Зора, Алеппо, дважды был в Пальмире. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалями "За отвагу" и Суворова. Однако сам сапер подчеркивает, что и наградами, и жизнью он обязан своим собакам: лабрадору Чаку и немецкой овчарке Барни
- Собаки находили то, что нельзя было обнаружить миноискателем: те предметы, которые содержали только взрывчатку и оболочку, без металла. Очень помогали животные и в зданиях, где железобетонные конструкции создавали помехи металлодетекторам, - рассказывает он. - Самый обычный предмет обихода, например чайник, мог оказаться бомбой. И это собаки легко обнаруживали.
Бывали и непростые ситуации, когда они сталкивались с запахом взрывчатого вещества кустарного производства, который был им не знаком. Если обычно собака, обнаружив взрывчатку, ложится или садится, то здесь она, хоть и чувствовала неладное, вела себя неуверенно. И только знание своего питомца помогло Вадиму Киряку правильно понять его поведение.
Ну а новые запахи собаку приходилось натаскивать на месте.
Во время второй командировки в Сирию Вадиму Киряку и его сослуживцам работать стало сложнее. Дело в том, что боевики, осознав, кто помогает саперам обезвреживать взрывчатку, стали прибегать к различным хитростям. Например, разбрасывали корм, остатки взрывчатого вещества, чтобы сбить собаку с толку. Либо усеивали поверхность битым стеклом и строительным мусором, которые могли травмировать животных.
Террористы очень изощренно маскировали взрывчатку. Смертельная опасность таилась в детских игрушках, книгах, бытовых предметах.
Серьезную угрозу представляли устройства с нажимными замыкателями типа "гирлянда".
Они были смонтированы на тонкой проволоке от противотанковой управляемой ракеты. Через каждые 8-10 сантиметров крепились клеммы, извлечённые из телевизионных пультов. Их покрывали олифой и обсыпали землей так, что потом на земле почти не отличишь от камешков.
И без того опасная работа осложнялась частыми обстрелами боевиков. Однако собаки сохраняли спокойствие, поскольку еще до командировки прошли специальное обучение. Их тренировали холостыми выстрелами и имитационными взрывами.
Еще одно испытание - жуткая жара. Человеку-то тяжело, а каково собаке с ее шерстяным покровом?
Поэтому работу начинали рано утром и каждые полчаса устраивали отдых в тени. И, конечно же, поддерживало четвероногих саперов обильное питье.
Вадим Киряк подчеркивает, что плотность минирования в городах была очень высока. И только работа в паре с собакой позволила обезопасить дома и спасти древние памятники.