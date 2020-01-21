Дуров обвинил Apple в слежке, а "крайним" все равно оказался WhatsApp

Основатель "ВКонтакте" и Telegram, интернет-бизнесмен Павел Дуров уже не раз выступал с критикой мессенджера WhatsApp.

Очередным поводом "пнуть" конкурента стал эксклюзивный материал Reuters. Дуров прокомментировал заметку на своем канале, назвав iCloud "инструментом для слежки".

По информации агентства, компания Apple после скандалов с ФБР отказалась от конечного шифрования для владельцев iPhone.

Это означает, что в случае необходимости (по запросу ФБР) корпорация из Купертино сможет расшифровать копии сообщений, хранящихся в сервисе iCloud, нарушая тем самым права человека на тайну переписки.

Среди своих источников Reuters называет одного нынешнего и трех бывших сотрудников ФБР, а также одного нынешнего и одного бывшего сотрудника Apple.