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21.01.2020 11:24
Рубрика: Экономика

Европейское агентство повысило кредитный рейтинг России

Текст: Марина Трубилина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до уровня BBB и пересмотрело прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный", сообщает РБК.

Фото: iStock
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Отмечается, что главные причины решения Scope - значительные денежные резервы российского государства и возросшая устойчивость страны к внешним рискам. "Cтабильный" прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12-18 месяцев.

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's - на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на "неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году". Moody's так же, как и S&P, держит с февраля 2019 года рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3).

Экономика ВЭД

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