Малоизвестная разработка: как Китай скопировал японского убийцу танков

WTの中華ツリー向けにこんなのがあるけどね。— PJ少尉 (@PJ_shoui) January 19, 2020
WZ-141。中国版60式無反動砲のような車輌で主砲にはM40 106mm無反動砲のコピーを2門(18発)。9M14の中国版HJ73ミサイル(4発)を搭載。
戦闘重量6tで時速80km近く出せるそうです。 pic.twitter.com/ECO5hqh6E2
Как и многие образцы военной техники КНР, эта САУ создавалась в 70-е годы с оглядкой на зарубежный аналог. В данном случае образцом для подражания стала японская САУ Тип 60.
В самом деле, оба варианта внешне очень похожи. В качестве основного вооружения применяются два 106-мм безоткатных орудия. У японцев это американское М40, у китайцев - его клон. Боекомплект WZ-141 - 18 выстрелов.
Судя по обнародованным в Сети фотографиям, существовало две версии таких боевых машин.
Поскольку прицельная дальность стрельбы составляла всего 1350 метров, конструкторы Поднебесной установили также пусковые установки противотанковых управляемых ракет HJ-73 Hong Jian, которые являются копиями советской "Малютки". Это позволило отодвинуть зону поражения до 3000 метров.
Поскольку на машине была применена легкая противопульная броня, ее боевая масса составляла всего 6 тонн. Она обладала достаточно высокой подвижностью - максимальная скорость достигала 80 км/ч.
В серийное производство WZ-141 не пошла, даже несмотря на наличие ПТУР она не смогла бы эффективно бороться с современными танками 70-80-х годов, поэтому работы ограничились изготовлением опытных образцов.