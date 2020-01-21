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21.01.2020 21:11

Мишустин во вторник подпишет распоряжение о ресурсном обеспечении Послания

Текст: Галина Мисливская
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен уже во вторник подписать распоряжение о ресурсном обеспечении реализации Послания президента Федеральному собранию. Об этом он сообщил на первом заседании нового состава правительства, заслушав доклад министра финансов Антона Силуанова.

"Я знаю, что вы подготовили проект распоряжения. Сегодня, предполагаю, мы его подпишем и примем к исполнению", - сказал премьер.

По словам Силуанова, Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет, необходимые для реализации Послания. "Мы сейчас приступили к подготовке поправок в закон о бюджете. В соответствии с вашими поручениями в течение месяца министерство финансов вместе с заинтересованными ведомствами подготовит необходимые поправки", - заявил он, обращаясь к главе правительства.

Фото: government.ru
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"Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в размере более 4 трлн рублей", - доложил глава минфина. По его словам, источники этих средств уже определены, большая часть - это источники федерального бюджета.

По мнению Силуанова, с учетом мер, которые определены в Послании, необходимо уточнить план по реализации национальных целей развития, который утвержден правительством РФ. "В связи с новой постановкой задач он требует корректировки", - заявил министр. "Второе: нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов и с учетом тех задач, которые нам не удалось решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год", - добавил он.

"Мы исполним все эти задачи в самые кратчайшие сроки", - заключил Силуанов.

Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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