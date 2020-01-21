Мишустин во вторник подпишет распоряжение о ресурсном обеспечении Послания

"Я знаю, что вы подготовили проект распоряжения. Сегодня, предполагаю, мы его подпишем и примем к исполнению", - сказал премьер.

По словам Силуанова, Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет, необходимые для реализации Послания. "Мы сейчас приступили к подготовке поправок в закон о бюджете. В соответствии с вашими поручениями в течение месяца министерство финансов вместе с заинтересованными ведомствами подготовит необходимые поправки", - заявил он, обращаясь к главе правительства.

"Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в размере более 4 трлн рублей", - доложил глава минфина. По его словам, источники этих средств уже определены, большая часть - это источники федерального бюджета.

По мнению Силуанова, с учетом мер, которые определены в Послании, необходимо уточнить план по реализации национальных целей развития, который утвержден правительством РФ. "В связи с новой постановкой задач он требует корректировки", - заявил министр. "Второе: нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов и с учетом тех задач, которые нам не удалось решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год", - добавил он.

"Мы исполним все эти задачи в самые кратчайшие сроки", - заключил Силуанов.