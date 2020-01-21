Палеонтологи воссоздали облик дромеозаврида

A dinosaur fossil found in NE China was identified as a new species of tiny, winged and feathered dinosaurs, offering a glimpse of the Earth 120 million years ago. It was named Wulong bohaiensis, or "dancing dragon" in Chinese, for the pose of the preserved fossil by researchers. pic.twitter.com/NLTgBQ4kE1 — China Science (@PDChinaScience) January 21, 2020

На основе окаменелых останков дромеозаврида, найденного в северо-западной части Китая в провинции Цзюфотан еще десять лет назад, ученые смогли воссоздать облик хищного динозавра, считающегося предком современных птиц из-за покрытого перьями туловища. Об этом сообщается в The Anatomical Record.

Дромеозавриды, по версии ученых-палеонтологов, жили около 120 миллионов лет назад. Они относятся к подсемейству микрорапторов.

Несмотря на грозное название, этот вид динозавра отличался небольшими размерами - особи были чуть больше крупной вороны и могли подниматься в воздух. Зато хвост был чуть ли не вдвое длиннее тела и венчался перьевой опушкой.

В челюстях обнаружены крупные острые зубы, что свидетельствует о хищнической натуре дромеозаврида. А найденные группы следов - о том, что животные охотились стаей и были социальными существами.