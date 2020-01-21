Ольга Бузова установила рекорд в Instagram

Девушка обильных талантов Ольга Бузова, певица, актриса и телеведущая, опять впереди, на лихом коне. На этот раз - установив рекорд по количеству подписчиков в российском Instagram.

Как передает Пятый канал, после того как Ольга Игоревна, 20 января отметившая 34-летие, по этому поводу презентовала свой новый трек "В огне", "число ее последователей увеличилось до 19,1 миллиона аккаунтов". Обойдя на данном поприще всех остальных именитых россиян.

Так, например, у бойца Хабиба Нурмагомедова 18,4 миллиона поклонников, у Тимати - 14,5, у блогера Насти Ивлеевой - 14, у Павла Воли - 13,7, у Ксении Бородиной - 13,6, а у Егора Крида, только что воцарившегося в отечественном прокате ролью андроида, - 11,6 миллионов.

Хотя в любом случае Ольге Игоревне пока далеко до интернациональных, межконтинентальных селебрити. Скажем, Криштиану Роналду, у которого в Instagram 198 миллионов подписчиков.

Есть, над чем поработать.