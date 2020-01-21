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21.01.2020,  
14:24
Текст:  Иван Петров

Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Первым кораблем в составе Военно-морского флота России, который будет вооружен новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов. Об этом РИА Новости сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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По его словам, ракета "Циркон" будет размещена на одном из боевых кораблей флота - фрегатов. "Пройдет модернизация и будем его испытывать, чтобы убрать разные "детские болезни". Пока мы ставим на все корабли "Калибры" и параллельно будем испытывать "Циркон"", - сказал адмирал.

На вопрос о времени принятия на вооружение "Циркона" военачальник ответил, что это произойдет "в ближайшие годы".

В конце прошлого года стало известно, что гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" морского базирования получит и сухопутную версию.

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