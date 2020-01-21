Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов

Первым кораблем в составе Военно-морского флота России, который будет вооружен новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов. Об этом РИА Новости сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, ракета "Циркон" будет размещена на одном из боевых кораблей флота - фрегатов. "Пройдет модернизация и будем его испытывать, чтобы убрать разные "детские болезни". Пока мы ставим на все корабли "Калибры" и параллельно будем испытывать "Циркон"", - сказал адмирал.

На вопрос о времени принятия на вооружение "Циркона" военачальник ответил, что это произойдет "в ближайшие годы".

В конце прошлого года стало известно, что гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" морского базирования получит и сухопутную версию.