Посольство РФ прокомментировало статью о задержанных в Давосе россиянах

Посольство России в Женеве опровергло появившуюся в швейцарской прессе публикацию о "двух российских шпионах", которые якобы посетили Давос в прошлом году. Как отмечает ТАСС, статья была опубликована во вторник газетой Tribune de Geneve.

В материале швейцарской газеты рассказывается история о двух россиянах, которые привлекли внимание полиции кантона Граубюнден и были ею задержаны. Причем задержание было сделано с целью установления их личности. Газета приводит интересные подробности - якобы один из россиян на вопрос полиции о том, кто он, ответил, что является "сантехником". В результате задержанные предъявили полицейским свои дипломатические паспорта и были отпущены.

Корреспондент ТАСС выяснил, что в посольстве России об этом случае в Давосе ничего не слышали.

"Мы исходим из того, что дипломатические паспорта в России выдаются высокопоставленным чиновникам. Примечательно, что в статье приведено заявление полиции, согласно которому она ничего подозрительного не обнаружила. В очередной раз в прессе ни из чего раздули статью", - цитирует агентство слова секретаря посольства России Станислава Смирнова.