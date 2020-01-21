Проект белорусской документалистки примет участие в Берлинском кинофестивале

Команда "Berlinale Talents" объявила участников секции "Doc Station", в рамках которой будет проходить работа над документальными фильмами на разной стадии готовности.

В число отобранных проектов вошла экспериментальная работа Саши Кулак "Ястреб размером с лошадь", в которой рассказывается об экстравагантном орнитологе. Картина создаётся в копродукции с Францией.

Форум "Berlinale Talents" пройдёт в рамках Берлинского международного кинофестиваля 22-27 февраля 2020 года.

Предыдущая работа Саши Кулак "Хроники ртути", снятая в соавторстве с Беном Гезом, была показана на Московском международном кинофестивале, а также отмечена призом Артдокфеста и премией "Лавровая ветвь". Увидеть фильм можно 27 января в Москино Космос в рамках второго Международного зрительского фестиваля авторского кино, организованного журналом "Искусство Кино" и Москино.

Но самая эффектная работа Саши, на мой взгляд, документальный фильм "Саламанка", показанный на Минском международном кинофестивале "Лiстапад" с совершенно фантастической филигранной операторской работой.

Саламанка - деревня в Мексике, где живут меннониты, приверженцы одного из самых строгих направлений протестантизма. Им несколько раз приходилось переезжать с места на место, спасаясь от религиозных преследований, но уклад жизни в общине не менялся веками: сельское хозяйство, ручной труд, полная изоляция от внешнего мира.

Когда я смотрела "Саламанку", единственное, что заставило поверить, что это фильм документальный, это, когда на общем плане проходящие мимо телекамеры люди закрывали лицо руками. Но Саша подтвердила, что это была не постановочная, а живая съемка.

"Саламанку" Саша снимала вместе с режиссером Русланом Федотовым в 2014 году.

Саша родилась в Минске, окончила физико-математический класс школы-интерната академической гимназии при СПбГУ. Хотела быть физиком, как ее отец, поступила в Политехнический университет Санкт-Петербурга. На третьем курсе ее стала мучить мысль: "Какой из меня инженер? ".

Потом она открыла фотографию и стала фотографировать.

Саша выбрала Университет культуры и искусств, бросив Политех. В университете была очень нелепая специальность "Руководитель фото-видеостудии", но ее курсу повезло с преподавателями.

Уже на втором курсе она узнала, что Московская школа нового кино даёт гранты на обучение на операторском факультете, курс набирал Олег Лукичев. Отправила портфолио, сдала экзамен и поступила. Это было начало 4-го курса - университет бросать было жалко и приходилось метаться между Питером и Москвой.

Потом с одногруппником Русланом Федотовым сняла первый совместный короткометражный фильм "Рождество", после чего их стали звать на разные проекты. Видимо, нужны были операторы с "нетелевизионным" взглядом.

В одном из ранних интервью Саша говорила, что во время визуализации будущего проекта важно почувствовать не столько картинку, сколько атмосферу. Этот "сенсуализм, восприимчивость к миру и сформировали ее авторский стиль".

- Мой стиль в том, что мне неинтересно делать то, что я уже делала, - поясняет Саша. - Долго не получалось снимать говорящих людей в кадре. Поэтому "Хроники ртути" стали вызовом самой себе. Думала, как сделать фильм, чтобы это не скатилось в бытовуху. Ещё я старалась не концентрироваться на том, чтобы он был красивым. "Саламанка" ведь очень красивый фильм. С "Хрониками" нужно было совсем отойти от красоты. Эстетика в кадре очень важна, но меня бесит открыточность, неживая, мыльная красота.

А что изменилось с возрастом, с опытом?

Саша Кулак: Мне интересно, если есть история и герой. Когда не можешь не снимать про это. Я мечтаю о большом проекте. Но без помощи и команды не обойтись.