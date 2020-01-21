Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Четырехэтажное нежилое здание загорелось на северо-востоке Москвы. Информация об этом поступила в МЧС в 1:40 ночи.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар начался по адресу Белозерская, 14 - там находится бывший оздоровительный комплекс училища олимпийского резерва. Сейчас здание пустует, людей в нем не было, поэтому никто не пострадал.

Площадь пожара - 800 квадратных метров. На месте происшествия сейчас работают 26 человек, они используют шесть единиц техники. В 02:48 пожар был локализован.