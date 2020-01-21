Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области

На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев представил двух новых руководителей региональных министерств. Министерство жилищно-коммунального хозяйства области возглавил Антон Велиховский, министерство здравоохранения - Светлана Стригункова.

Антону Велиховскому 52 года. Он родился в Москве, окончил Московский государственный университет и Московский городской университет управления правительства Москвы. С 2010 по 2014 год работал заместителем руководителя столичного департамента ЖКХ и благоустройства. С 2014 по 2018 год руководил комплексом городского хозяйства Северного административного округа Москвы. В апреле 2019 года был назначен на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. "Антон Алексеевич, я очень рассчитываю, что вы достойно продолжите решать те проблемы, которые волнуют жителей", - обратился к Велиховскому губернатор, добавив, что главные проблемы в системе подмосковного ЖКХ сегодня - работа управляющих компаний и корректность выставления жилищных платежек.

Светлана Стригункова родилась в городе Видное Московской области. Окончила Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". В правительстве Московской области работает с 2001 года. В 2014 году получила назначение на должность заместителя министра экономики и финансов региона. С мая 2015-го занимала пост первого замминистра экономики и финансов. С ноября 2019 года - первый замминистра здравоохранения Подмосковья.

Воробьев поручил Стригунковой обратить внимание на прозрачность системы здравоохранения, в частности на доставку лекарств и оборудования. Также в числе приоритетных задач нового министра значится привлечение кадров.