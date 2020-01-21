Под Ивановом перевернулся школьный автобус с детьми

Школьный автобус попал в аварию в Тейковском районе Ивановской области. В результате ДТП пострадали четверо детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, ДТП со школьным микроавтобусом марки "Газель", перевозившим детей, произошло у населенного пункта Пелгусово Тейковского района Ивановской области.

- Сзади автобуса ехала легковая автомашина Renault, водитель которой не справился с управлением, въехал в заднюю часть "Газели". От удара "Газель" перевернулась. В салоне на момент аварии находилось шестеро детей, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП четверо школьников получили травмы. Сейчас на месте аварии работают полицейские.