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21.01.2020 06:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока

Текст: Анна Бондаренко

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Как долго я пробуду в СИЗО точно не известно. Возможно, планируется мое участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 миллиардов рублей с меня и моих компаний", - отметил он, напомнив, что обращался с ходатайством об участии в процессе.

Экс-мэр Владивостока этапирован в колонию

В апреле прошлого года суд признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции, приговорив его 15 годам заключения и штрафу в 500 миллионов рублей. Фигурантами дела были также его брат, осужденный условно на восемь лет с выплатой такого же штрафа, и директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, получивший десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов.

Суд установил, что в 2009-2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию компаний в конкурсах на строительство дорог, обеспечил победу "Дорогам Владивостока". Для выполнения контракта материалы этой компании поставлялись подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями, а во главе группы стояли близкие родственники мэра. Считается, что они получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей.

Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 миллиарда рублей с Игоря Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. Судебное заседание по этому иску назначено во Владивостоке на 27 января 2020 года.

Суд также наложил арест на недвижимое имущество трех предприятий группы компаний "Востокцемент".

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