В читинской школе во время урока с потолка упал кусок штукатурки

Кусок штукатурки площадью около 2,5 метра упал с потолка в кабинете географии читинской школы №29 во время занятия у девятиклассников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета образования, у ребят в это время проходила консультация. Никто из учеников, к счастью, не пострадал.

В одной из городских групп в Instagram написали, что от удара штукатурки развалилась парта. Если бы этот кусок попал в кого-то из школьников, последствия могли бы стать печальными.

Обстоятельства ЧП выясняют специалисты. В ближайшее время в учебном заведении начнут ремонт. Повреждения планируют устранить до 31 января.