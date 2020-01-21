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21.01.2020 03:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В читинской школе во время урока с потолка упал кусок штукатурки

Текст: Дина Непомнящая

Кусок штукатурки площадью около 2,5 метра упал с потолка в кабинете географии читинской школы №29 во время занятия у девятиклассников.

Фото: vesti.ru
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета образования, у ребят в это время проходила консультация. Никто из учеников, к счастью, не пострадал.

В одной из городских групп в Instagram написали, что от удара штукатурки развалилась парта. Если бы этот кусок попал в кого-то из школьников, последствия могли бы стать печальными.

Обстоятельства ЧП выясняют специалисты. В ближайшее время в учебном заведении начнут ремонт. Повреждения планируют устранить до 31 января.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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