В Приморье члены ОПГ вырастили 126 тысяч кустов конопли

В Приморском крае направлено в суд уголовное дело о культивировании и распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В лесу Михайловском районе четверо ранее судимых мужчин распахали деляны и засеяли их коноплей. Они также охраняли, собирали урожай, изготавливали и продавали запрещенные средства. Жили злоумышленники неподалеку в специально оборудованном палаточном лагере.

За полгода преступники успели вырастить 126 тысяч кустов конопли. При задержании у них изъяли 43 килограмма марихуаны.

Всю продукцию уничтожили тяжелой техникой. Решение суда члены ОПГ будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.