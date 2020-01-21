В 2020 году в селах Мордовии откроются 72 ФАПа

В рамках взятого страной курса на модернизацию первичного звена здравоохранения в селах Мордовии в этом году откроются 72 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Большинство этих объектов прекратили работу несколько лет назад - после проведенной оптимизации. А в селе Троицкое Ковылкинского района начнет прием врачебная амбулатория.

Всего на эти цели будет направлено 350 миллионов рублей. На сегодня в регионе уже проведена инвентаризация всех объектов "первички".

- Работа предстоит колоссальная: все 72 объекта предстоит оснастить, сертифицировать, - заметил по этому поводу глава РМ Владимир Волков. - В некоторых регионах, когда реструктуризировали первичное звено медицины, закрывшиеся объекты здравоохранения отдали в аренду. А мы не стали этого делать: чувствовали, что все вернется, и сохранили эти учреждения. В результате теперь нам будет легче вновь вводить их в строй.

Лидер региона отметил, что в последние годы основное внимание уделялось развитию высшего звена медицины - это касается как Мордовии, так и всей страны. Сегодня же необходимо сделать все, чтобы первичную медицинскую помощь пациент мог получить на месте. У медиков ФАП должны быть созданы все условия, чтобы помочь больному, а не отправлять его дальше - в районные и республиканские клиники.

Кроме того, для повышения доступности медпомощи на селе республика планирует закупить 33 мобильных комплекса - передвижные ФАПы, маммографы и даже стоматологические установки. В рамках нацпроекта на эти цели выделят более 280 миллионов рублей, что позволит полностью закрыть потребность в "медпунктах на колесах".

Для сравнения - в минувшем году в селах республики было открыто три ФАПа.