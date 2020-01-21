Число жертв при пожаре под Томском возросло до 10

Количество погибших иностранных рабочих при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области возросло до 10 человек.

- В 10:35 обнаружено тело десятого погибшего, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Томской области.

По предварительным данным, сгоревшее здание находилось в аренде у китайской компании. Оно использовалось в качестве общежития для граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана, работавших на заготовке леса.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием. На месте работают оперативные службы, следователи, представители органов местного самоуправления.

Напомним, сегодня в 04:05 по местному времени в поселке Причулымский загорелся одноэтажный деревянный барак, в котором проживали работники местной пилорамы. На момент прибытия пожарных деревянный барак был полностью охвачен огнем. Спастись удалось только двум рабочим. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела девяти погибших. Среди них одна женщина. Их личности устанавливаются.