На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали 34-летнего местного жителя, который устроил пьяный дебош в самолете. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, нарушитель порядка ударил сидящую рядом женщину.

В линейный отдел полиции поступил сигнал о том, что при посадке экипажу лайнера потребуется помощь в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Мужчина, летевший домой из Таиланда, во время полета нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров. На все замечания он реагировал агрессивно, а его соседка, пытаясь угомонить земляка, пострадала.

Дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и составили административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Позже в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по признакам статьи о хулиганстве.