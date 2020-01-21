Под Красноярском загорелся склад с пиломатериалами

Сотрудники пожарной службы брошены на борьбу с огнем, который охватил склад с пиломатериалами в городе Канске Красноярского края.

Как сообщил РИА Новости источник в МЧС России, в спасательную службу поступил сигнал о возгорании.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории склада с готовой древесной продукцией и охватил площадь около 800 квадратных метров.

Склад расположен на улице Кживонь в городе Канске. К ликвидации пожара привлечены 33 человека и десять единиц техники. О потерпевших, причинах возгорания и ущербе пока не сообщается.

К слову, подобное происшествие произошло ночью 20 января в Канском районе. Около пяти часов утра в поселке Карьерный произошло загорание отходов лесопиления. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар был ликвидирован примерно в половине восьмого утра. На тушение пожара от МЧС России привлекалось пять человек и один пожарный автомобиль.