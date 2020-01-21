В Красноярском крае интернет-мошенник продавал несуществующие иконы

В Канске Красноярского края полиция задержала молодого человека, который продавал через интернет несуществующие старинные иконы. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, таким способом он обманул несколько человек на десятки тысяч рублей.

"Установлено пять фактов. Потерпевшими оказались жители Санкт-Петербург, Ставропольского края, Омской и Ростовской областей. Молодой человек выставлял на сайтах объявлений ложную информацию о срочной продаже им старинных икон. Просил перевода на банковскую карту полной оплаты стоимости товара, обещая отправить покупку курьерской службой. После получения денежных средств, злоумышленник переставал выходить на связь", - говорят в МВД.

Теперь на него возбуждено пять уголовных дел. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.