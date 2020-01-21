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21.01.2020 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Кисловодске сотрудники полиции поймали 31-летнюю местную жительницу, которую подозревают в хищении денег с чужой банковской карты. Об этом во вторник сообщили в главном управлении МВД России по Ставрополью.

Фото: iStock
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С заявлением о краже потерпевший обратился в отдел полиции по Кисловодску. Он рассказал, что у него с банковского счета похитили 45 тысяч рублей. После выяснилось, что мужчине на улице стало плохо. К нему подошла неизвестная женщина и взяла у него телефон, чтобы вызвать скорую помощь.

- Однако, злоумышленница, воспользовавшись мобильным приложением в телефоне заявителя, перевела с его счета денежные средства, вернула смартфон гражданину, сделав вид, что якобы позвонила медикам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Женщину вскоре удалось поймать. Ее доставили в полицию, где она дала признательные показания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ ("Кража").

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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