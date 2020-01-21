В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины

В Кисловодске сотрудники полиции поймали 31-летнюю местную жительницу, которую подозревают в хищении денег с чужой банковской карты. Об этом во вторник сообщили в главном управлении МВД России по Ставрополью.

С заявлением о краже потерпевший обратился в отдел полиции по Кисловодску. Он рассказал, что у него с банковского счета похитили 45 тысяч рублей. После выяснилось, что мужчине на улице стало плохо. К нему подошла неизвестная женщина и взяла у него телефон, чтобы вызвать скорую помощь.

- Однако, злоумышленница, воспользовавшись мобильным приложением в телефоне заявителя, перевела с его счета денежные средства, вернула смартфон гражданину, сделав вид, что якобы позвонила медикам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Женщину вскоре удалось поймать. Ее доставили в полицию, где она дала признательные показания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ ("Кража").