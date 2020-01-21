В фитнес-клубе Сыктывкара умер заслуженный спасатель России

Заслуженный спасатель России, начальник Профессиональной аварийно-спасательной службы Республики Коми Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, Дмитрий Арсентьевич прослужил в подразделениях пожарной охраны более 25 лет, прошел путь от пожарного до руководителя дежурной смены пожаротушения. В 2003 году он возглавил вновь созданную Профессиональную аварийно-спасательную службу, которой бессменно руководил 17 лет.

59-летний Дмитрий Тропников являлся мастером пожарно-прикладного спорта СССР, неоднократным чемпионом Республики Коми и Северо-Западной зоны России. Он множество раз принимал участие в ликвидации ЧС на территории Республики Коми и за ее пределами.

По факту случившегося в фитнес-центре следственное управление СК России по Республике Коми организовало процессуальную проверку. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.