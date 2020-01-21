В Поморье на 30 процентов снизят стоимость авиаперелетов по области

В Архангельской области с 1 мая 2020 года на 30 процентов уменьшится стоимость билетов на всех региональных авиалиниях. Об этом сообщил губернатор Поморья Игорь Орлов на своей пресс-конференции.

- Мы приняли такое решение, поскольку проблема транспортной доступности остается одной из главных в регионе. Во время распутицы авиасообщение становится единственным способом ее решения. Проект будет реализован с 1 мая, так как необходимо время на организационные мероприятия. К тому же это будет начало сезона активных перевозок, - пояснил глава региона.

На снижение стоимости региональных авиаперелетов дополнительно потребуется порядка 30-35 миллионов рублей из областного бюджета.

Всего в Поморье насчитывается 36 взлетно-посадочных площадок.