Ветераны смогут три дня ездить в петербургском транспорте бесплатно

Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга станет бесплатным для ветеранов на три дня - 26, 27 и 28 января 2020 года, сообщили в городском комитете по транспорту.

Такой подарок фронтовикам будет сделан в связи с празднованием 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

На бесплатный проезд в метро и социальных маршрутах автобусов, троллейбусов, трамваев в эти дни будут иметь право ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В Смольном отмечают, что бесплатным проездом смогут пользоваться не только петербуржцы, эта льгота распространяется на всех ветеранов вне зависимости от их места жительства и гражданства.