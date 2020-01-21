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21.01.2020 18:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветераны смогут три дня ездить в петербургском транспорте бесплатно

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга станет бесплатным для ветеранов на три дня - 26, 27 и 28 января 2020 года, сообщили в городском комитете по транспорту.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Такой подарок фронтовикам будет сделан в связи с празднованием 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

На бесплатный проезд в метро и социальных маршрутах автобусов, троллейбусов, трамваев в эти дни будут иметь право ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В Смольном отмечают, что бесплатным проездом смогут пользоваться не только петербуржцы, эта льгота распространяется на всех ветеранов вне зависимости от их места жительства и гражданства.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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