Засекреченный российский радар впервые показали на видео

В России разрабатывается бортовой радар с особыми возможностями.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, в котором показан новейшая бортовая радиолокационная станция. Ее разрабатывает компания "Радар-ММС".

Сейчас идет отладка РЛС в уникальной безэховой камере, стены которой покрыты радиопоглощающим материалом.

Радар способен обнаруживать все типы летательных аппаратов на расстоянии более 100 километров.

Все остальные его характеристики содержатся под строжайшим секретом.

Не сообщается даже для какого типа самолета он предназначен.