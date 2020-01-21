Астраханец поймал на рыбалке щуку с редкой рыбой внутри

Астраханский рыбак Рамазан Изатуллаев поделился в соцсетях фотографией с результатами своего последнего улова. Поймав щуку, он обнаружил, что внутри у хищницы находится еще одна рыба.

- Начал разделывать щуку, а там - вот! Я такую в Астрахани за свою жизнь не видел и не ловил, - искренне удивился рыбак.

Снимки просмотрели несколько тысяч пользователей, в комментариях к посту подписчики определили, что жертвой щуки стала минога - речная рыба, которая сейчас в Волге почти не встречается.

По данным портала особо охраняемых природных территорий минприроды РФ, еще в начале ХХ века на Волге вылавливали до 30 миллионов штук каспийской миноги, в 30-е годы ее уловы сократились до 800 тонн. В наши дни рыба стала редким видом, вылов составляет не более нескольких центнеров.