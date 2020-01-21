В Сочи мужчину арестовали за домогательства ребенка в маршрутке

В Сочи 59-летнего мужчину арестовали за домогательства ребенка в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 7 января житель Сочи во время проезда в городской маршрутке начал приставать к 10-летней девочке, которая находилась в салоне автобуса.

После инцидента региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". А позже мужчину арестовали по решению суда и заключили под стражу в СИЗО на время расследования.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента для сбора необходимой документации и направления дела в суд.