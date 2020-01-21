Войска ЦВО впервые получат уникальные снегоболотоходы

Четыре двухзвенных снегоболотохода ГАЗ-3344-20 "Алеут" пополнят парк отдельного соединения Центрального военного округа железнодорожных войск в Хакасии. Это первая поставка такой техники в войска, передает пресс-служба.

Новейшие вездеходы будут задействованы в ходе различных учений, в том числе - по наведению мостов, переправ для войск, которые выдвигаются в район выполнения боевых задач.

Многоцелевой тягач "Алеут" может использоваться и для перевозки личного состава, разного рода грузов и прицепов. Техника устойчива к крайне низким температурам - до 50 градусов со знаком минус.

"Вездеход ГАЗ-3344-20 выполнен по следующий схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут ехать пять человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек. Он может быть переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт", - рассказали вы ЦВО.