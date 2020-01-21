Россия поставила Турции более 120 управляемых ракет для С-400

Турция получила от Российской Федерации более 120 зенитных управляемых ракет для занитной ракетной системы С-400 "Триумф". Они поставлены вместе с полковым комплектом.

Об этом ТАСС сообщил собеседник в военно-дипломатической сфере. Он добавил, что Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты.

"РГ" неоднократно писала о поставке Турции С-400 "Триумф" и о давлении властей США, которые пытались заставить страну отказаться от С-400. Но ничего не получилось. Первая партия "Триумфов" доставлена в Анкару самолетами. Сумма сделки - 2,5 миллиарда долларов. Планируется, что комплексы поставят на боевое дежурство уже в апреле нынешнего года.

Что касается поставок зенитных управляемых ракет, то собеседник агентства сообщил: акт приема-передачи полкового комплекта Турция и Россиия подписали в начале декабря 2019 года в Анкаре. Согласно этому документу, российская сторона взяла на себя 20-месячное гарантийное обслуживании систем С-400.