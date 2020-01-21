В Англии обсуждают позицию Магнуса Рота, соответчика по иску Александра Тугушева в Высоком суде Лондона. По сути Рот перешел на сторону Тугушева в его борьбе с Виталием Орловым, захватившим контроль над российским рыболовным холдингом "Норебо". По-видимому, Рот не только подтвердил, что Тугушев имеет права на акции "Норебо", он также представил в английский суд некое соглашение, позволяющее истцу принудительно выкупить долю Орлова в этом бизнесе.

Напомним, группа "Норебо", единственным формальным владельцем которой в настоящее время является Орлов, - одна из крупнейших по добыче рыбопромышленных компаний в России. Тугушев, Орлов и Рот начинали свой бизнес вместе. В 1998 году они создали совместное предприятие, которое на международном уровне управляется группой "Норебо". Каждый из партнеров получил треть в бизнесе.

В 2018 году Тугушев обратился в Высокий суд Англии и Уэльса с иском к двум экс-партнерам. Он заявил, что Орлов и Рот обманом завладели его долей в полуторамиллиардном бизнесе "Норебо", и просил признать его право на треть акций компании. Орлов заявил в ответ, что у Тугушева нет прав на этот бизнес с 2004 года, когда он продал свою долю, чтобы занять должность на госслужбе. Казалось, только эти две версии и будут рассматриваться судом.

Однако в конце 2019 года ситуация изменилась. Магнус Рот наконец представил отзыв на иск, что изменило расстановку сил. Бизнесмен подтвердил, что Тугушев всегда был акционером не только "Норебо", но и Three Towns Capital Limited (TTC) - структуры "Норебо", зарегистрированной за рубежом. Часть бизнеса записана на нее.

Рот указал, что отчуждение Тугушевым акций в 2004 году было исключительно номинальным и на его акционерное участие в холдинге не повлияло. По мнению Рота, Орлов пытался вытеснить из бизнеса и его самого. В отличие от Тугушева, он смог выйти из компании хоть с какой-то компенсацией. Но покрывать Орлова швейцарец явно оказался не готов.

Как пишут отраслевые СМИ, вдобавок Магнус Рот представил в суд документы, подтверждающие права Тугушева и на оставшийся пакет акций Орлова - соглашение между акционерами давало им право принудительно выкупить у Орлова акции, если он нарушал договоренности. То есть Тугушев борется уже не за треть акций "Норебо", а за весь холдинг, оцениваемый в полтора миллиарда долларов.

Высокий суд Лондона решит судьбу акций крупнейшего в России рыболовного холдинга "Норебо", на которые вместе с крупной компенсацией претендует один из его учредителей Александр Тугушев

Английский суд подтвердил наличие своей юрисдикции в отношении данного спора, а стороны уже раскрыли позиции по делу. Это позволило барристерам спрогнозировать вероятность исхода дела: Тугушев способен вчистую выиграть процесс в Лондоне. Есть мнение, что места для интриги в английском суде практически не осталось. В свете последних событий иск Тугушева уже сам по себе превратился в полноценный и ликвидный актив. Рискованная стадия для вложений в это разбирательство уже прошла. Истец может выбирать - остаться в проекте до конца или зафиксировать прибыль, передав свои права кому-то из глобальных игроков. Инсайдеры говорят, что такое соглашение уже было заключено в декабре прошлого года.

Какие последствия для российского рыболовного бизнеса может принести удовлетворение иска? Игнорировать решение британского суда Орлов не сможет: мало того, что "Норебо" ведет деятельность по всему миру, так и сам бизнесмен - россиянин условный. В течение 20 лет у него было гражданство Норвегии, а сейчас он с семьей проживает в Великобритании. К тому же и в России Орлов потерпел поражение, причем в своем родном городе - Мурманский арбитражный суд отказался удовлетворить его возражения против признания в России решения по определению английского суда.

Смена через суд акционера "Норебо" поставит под вопрос отношения холдинга с контрагентами, ведь Тугушев наверняка захочет проверить "чистоту" сделок "Норебо" за последние годы. Судя по публикациям в российской и международной прессе, там есть что проверять - от трансфертного ценообразования до предположений об отмывании преступных доходов.

Кроме того, в лондонском деле вскрылось, что все эти годы в Норвегии, в сейфе, лежал полный комплект документов, достаточный для перевода акций на Тугушева. Если Орлов искусственно создавал препятствия для доступа к этим документам, то ситуация приобретает скандальный уголовно-правовой характер. Всем, кто так или иначе поддерживал Орлова в мурманских правоохранительных органах и банках, впору задуматься, какие претензии со стороны компетентных органов могут быть им предъявлены после вынесения решения суда в Лондоне.

А если так, то благодаря упомянутому выше документу призом в этом юридическом состязании, по сути, станет уже весь холдинг "Норебо". Маловероятно, что Тугушев сам будет бороться за компанию. Гораздо выгоднее передать свои права по соглашению 2012 года кому-то из конкурентов "Норебо" по рыбному бизнесу. И тогда Орлову придется бороться с кем-то более "острозубым", чем его бывший однокурсник по мурманской мореходке Тугушев. Предсказать исход такой битвы непросто, но нынешний хозяин "Норебо" вполне может ее проиграть.

Помимо признания своих прав на треть акций холдинга Тугушев потребовал в суде компенсацию убытков и уплату дивидендов, начиная с октября 2015 года. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые могут быть солидарно взысканы с "Норебо" и Орлова. Кстати, на сайте "Норебо" размещена информация о том, что британский процесс не затрагивает саму компанию. Неужели главный акционер вводит в заблуждение банки и партнеров?

Если счета Орлова оплачивает "Норебо", то и по финальному судебному решению будет отвечать компания. К тому же встанет вопрос о том, как все эти годы Орлов пользовался деньгами холдинга. Например, на чьи средства он приобрел пакет акций Магнуса Рота, за свой счет или за счет "Норебо"?

Объем финансовых претензий Тугушева может составить порядка 200-270 миллионов долларов США. Это очень крупная сумма. Сможет ли холдинг оперативно найти столько свободных наличных денег? Трудно представить, что они имеются на балансе предприятия.

Все это дает повод поразмышлять на тему возможного перераспределения сил на рыболовном рынке России. Один из крупнейших игроков, "Норебо", после вынесения решения британского суда, возможно, не только сменит акционера, но и будет вынужден обратиться в банки за финансовой помощью. Другой вариант: прекратить промысел в международных водах и сократить рабочие места.