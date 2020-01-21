Страдающих от алкоголизма нарушителей предложили лечить принудительно

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях могут появиться статьи, направленные на борьбу с излишним употреблением спиртных напитков.

Соответствующие положения должны к 1 марта подготовить МВД и Минюст, затем свое заключение подготовит Минздрав, сообщают "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В частности, нарушителей, страдающих от алкоголизма или употреблявших спиртное в общественных местах, смогут в принудительном порядке направлять на лечение.

Кроме того, будут действовать нормы, уже применяемые в отношении наркоманов: прохождение диагностики, мер по профилактике зависимости или реабилитации от нее - решение по которым принимает суд.

Концепция нового КоАП была опубликована летом 2019 года. В соответствии с планом законопроектной деятельности правительства его проект должен быть внесен в кабмин в марте, а уже в апреле - в Государственную думу.