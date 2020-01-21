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21.01.2020,  
10:15
Текст:  Николай Грищенко

Стратегический дрон "Альтиус" завершил испытания

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытания беспилотника "Альтиус" завершены. Дрон большой продолжительности полета может проводить в воздухе до двух суток. Для увеличения радиуса действия аппарат оснащен спутниковым каналом связи.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Как сообщает РИА Новости, взлетная масса "Альтиус" превышает семь тонн, размах крыла - 28,5 метра. Аппарат, построенный из композитных материалов, выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два винтовых двигателя.

Взлет и посадка выполняются по-самолетному при помощи колесного шасси, которое убирается во время полета. Специальная программа позволяет осуществлять взлет и посадку беспилотника в автоматическом режиме.

"Альтиус" может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки и радар бокового обзора.

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