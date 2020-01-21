Супруги из США прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Супружеская пара Моррисонов, Джек и Харриет, прожившие вместе 65 лет, скончались в один день. Это произошло 11 января в доме престарелых в городе Сент-Луис, где они жили последние годы, сообщает New York Post.

Моррисону было 86 лет, а его жене Харриет - 83. В последние дни их кровати стояли рядом, чтобы они могли держаться за руки, и, как отмечают СМИ, смерть наступила с разницей в несколько часов.

Сью Вагнер, племянница Моррисонов, сообщила, что история семейной пары, была "настоящей историей любви, какие описываются в книгах". "Познакомились случайно. Джек был водителем чартерного автобуса, а Харриет пассажиркой. В день знакомства они сходили на скромный ужин в кафе и больше не расставались никогда", - рассказала Сью.