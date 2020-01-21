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21.01.2020 13:42
Рубрика: В мире

В Индии мужчина погиб от удара петуха во время нелегальных боев

Текст: Андрей Васильев

Житель небольшой индийской деревушки умер после удара петуха. Трагедия произошла во время нелегального петушиного боя, который проходил в деревне Прагадаварам в штате Андхра-Прадеш.

Фото: Arun SANKAR / AFP
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Когда организатор мероприятия поставил петуха на ринг, он вырвался и неожиданно прыгнул на зрителей. 55-летний Венкатешвара Рао умер от кровопотери, не приходя в сознание, сообщает 9 News. Еще несколько человек получили ранения.

Дело в том, что на конечности птиц устроители таких боев помещают бритвенные лезвия. И затем бросают петухов в круг, где они сражаются, пока один из них не останется на ногах. Петухам также дают стероиды и кормят белками, чтобы увеличить их размер и шансы на победу в таком жестоком поединке.

Верховный суд Индии запретил петушиные бои в рамках "Закона о предотвращении жестокого обращения с животными" еще в 1960 году. Однако, несмотря на запрет, они по-прежнему популярны во многих индийских деревнях, особенно в рамках празднования ежегодного индуистского фестиваля. Соревнования привлекают большое количество людей, и победители выигрывают значительные суммы денег.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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