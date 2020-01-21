В Китае "Сармат" назвали новой опорой стратегических сил России

Принятие на вооружение РВСН ракеты "Сармат" обеспечит новую стратегическую опору России.

Об этом пишут обозреватели китайского издания "Чжунго цзюньван", решившие "поближе познакомить" своих читателей с российской межконтинентальной баллистической ракетой.

Разработка новой МБР велась более десяти лет, и сейчас, отмечается в материале, уже можно быть уверенными, что до начала поступления ракеты в войска осталось совсем недолго. Об этом свидетельствует периодическое обнародование сведений об испытаниях этого оружия. Введение "Сармата" в эксплуатацию станет весьма своевременным.

- Многие годы "величайшим потрясением" для стратегического противника России были ракеты Р-36М, которые в НАТО называют "Сатана", что говорит о "страхе и уважении". Но срок эксплуатации этих МБР в скором времени подойдет к концу. По своей мощности "Сармат" превосходит своего предшественника, на функциональность ракет данного типа в России возлагают большие надежды, - цитирует материал ИноСМИ.ру.

Кадры с запуском "Сармата" в 2018 году потрясли многих, но не менее впечатляющими являются характеристики "самой крупной ракеты в мире".

При необычайных показателях стартовой массы и полезной нагрузки, а также ядерных боеголовках с индивидуальным наведением новая российская МБР имеет удивительную дальность применения в 18 тысяч километров.

- Это означает, что при запуске с собственной территории эта ракета может успешно поразить цель в любой точке мира. В "Сармате" также предусмотрена возможность изменять дальнобойность в зависимости от конкретной ситуации, - пишет издание.

Огромная мощность - способность нести 10 тяжелых ядерных боеголовок - означает, что одной ракетой можно уничтожить целый город и даже страну с небольшой территорией. В эффективности "Сармата" также не приходится сомневаться - он преодолевает все имеющиеся системы ПРО, индивидуальное наведение с использованием инерциальной, астрономической и спутниковой систем, а также многозадачность боеголовок обеспечивают высокую точность попадания. Оснащение гиперзвуковым блоком "Авангард" усиливает все эти возможности.

Применение в "Сармате" жидкого топлива, которое в странах Запада сочли непрогрессивным, в действительности дает определенные преимущества, пишет китайское СМИ.

- В российской армии сформировались независимая система и ряд технологий, с помощью которых были решены проблемы, связанные с использованием жидкого топлива. Поэтому российская сторона продолжает использовать двигатели на жидком топливе. Подобное постоянство не только позволяет увеличить тягу, дальнобойность и массу боевой части ракеты "Сармат", применение новых технологий позволяет также увеличить ускорение на этапе подъема, значительно усложнив для стратегического противника задачу по перехвату, - подчеркивается в материале.

"Сармат" войдет в состав ядерных сил России наземного базирования и сыграет основополагающую роль в сохранении стратегического баланса и национальной безопасности страны, резюмируют авторы.