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21.01.2020 09:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Совершенно новые ощущения": в Медиакорпорации Китая раскрыли подробности новогоднего концерта

Народный дух и новейшие технологии пообещали совместить при организации будущего новогоднего концерта представители Медиакорпорации Китая, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По китайской традиции, для мероприятия выбрали "главную тему": "Осуществление мечты о "среднезажиточном" обществе и веселый праздник Весны". Зрелище будет отражать национальный характер, праздничную атмосферу, эпохальность и интернациональность. Организаторы обещают достижение всесторонних инновационных прорывов в сценическом искусстве, общении с зрителями и применении новых технологий.

Организаторы рассказали, что концерт "произведет на всех зрителей впечатление своим великолепием, новым и живым стилем, множеством креативных идей".

Концерт пройдет на главной площадке в Пекине и на региональных площадках - в Чжэнчжоу и в регионе "Большого залива" (Гуандун-Сянган-Аомэнь). С использованием различных инновационных технологий и новых подходов Медиакорпорация Китая представит аудитории всей страны необыкновенную и разнообразную концертную программу, создавая поистине праздничную атмосферу и передавая совершенно новые ощущения.

Так, зрителям пообещали "летающий экран", который позволяет создать обзор на 360 градусов. Таким образом, благодаря использованию технологий высокого разрешения 8K, можно достичь визуального ряда непревзойденного качества, 3D и прочих эффектов, которые наиболее точно соответствуют особенностям человеческого зрения.

Все площадки находятся в зоне покрытия сети 5G. Используя высокие технологии 5G, 8K, 4Kи VR, Медиакорпорация Китая представит современный и необыкновенный концерт. Впервые в трансляции будет применён виртуальный сетевой интерактивный режим (изображение определений VNIS).

Более 500 СМИ из США, Британии, Японии, России, Бразилии, Сингапура, ОАЭ, Малайзии, Таиланда, Лаоса - всего свыше 170 стран - сделают специальные репортажи о шоу. Многоязычная версия концерта в формате фильма будет показана по ТВ и выйдет на экраны кинотеатров двух десятков стран мира.

Новогодний гала-концерт 2020 года, подготовленный Медиакорпорацией Китая для китайцев во всем мире, будет представлен публике в ночь с 24 по 25 января - в канун Нового года по традиционному китайскому Лунному календарю. Удивимся!

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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