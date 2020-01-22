Актер Виктор Раков попал в больницу

Заслуженный артист Российской Федерации Виктор Раков - Мастер из "Мастера и Маргариты" Юрия Кара - вынужден был обратиться к помощи медиков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Виктор Викторович был "в экстренном порядке госпитализирован". Уточнялось, что 57-летний Раков "внезапно чувствовал себя плохо, после чего ему вызвали скорую помощь" и актер был доставлен в Боткинскую больницу Москвы с острой дыхательной недостаточностью.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер в комментарии РБК почти все из этого опровергает. По словам Варшавера, у Ракова - грипп. "Я посоветовал ему сделать рентген, выяснить, нет ли воспаления легких. Он сделал, воспаления не обнаружилось", - пояснил директор. Заверяя, что далее уважаемый артист отправился домой.

Виктор Раков родился в 1962 году в Москве. В "Ленкоме" служит с 1984 года. Среди наиболее известных работ на экранах - фильмы и сериалы "Убить дракона", "Гардемарины III", "Вольф Мессинг", "Адмиралъ", "Любить по-русски", "Мать" (Павел Власов), "Тобол".