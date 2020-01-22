Александрова вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Свой стартовый матч на турнире выиграла Анастасия Павлюченкова, а Вероника Кудерметова свой матч первого круга проиграла.

В матче второго круга Александрова встречалась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. Россиянка располагается выше своей соперницы в рейтинге почти на сто позиций, поэтому она считалась фаворитом матча.

В стартовом сете россиянка доминировала на корте и заслуженно выиграла - 6:1. Во второй партии Александрова довела встречу до победы - 6:3. В следующем круге россиянке предстоит сыграть с другой представительницей Чехии Петрой Квитовой, являющейся седьмой ракеткой турнира.

Анастасия Павлюченкова в стартовом матче турнира встречалась с представительницей Сербии Ниной Стоянович. Россиянка добилась победы за час и 13 минут - 6:1, 7:5. Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница матча между представительницами США Тейлор Таунсенд и Джессикой Пегула.

Вероника Кудерметова свой матч проиграла. Спортсменка из России не смогла справиться с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо - 2:6, 6:1, 6:1.