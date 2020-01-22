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22.01.2020 12:39
Рубрика: Культура

Чего ждут деятели культуры от нового главы Минкульта

Текст: Инга Бугулова
Деятели культуры оценили назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры РФ и рассказали, чего ждут от смены руководства. Напомним, с 2012 года ведомство возглавлял Владимир Мединский, Любимова же с 2018 года являлась главой департамента кинематографии Минкультуры.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Тельнов, исполнительный директор Фонда кино, отметил, что про нового министра культуры "можно сказать только хорошее".

Фото: Александр Корольков / РГ
Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино

"Молодая, амбициозная, с современной манерой ведения дел. Ей удалось многое сделать, возглавляя департамент кинематографии", - приводит его слова ТАСС.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в свою очередь выразил мнение, что Ольга Любимова - разносторонне образованный человек и перспективный специалист.

"Мнение у меня сложилось как об энергичной и деловой молодой женщине с серьезным опытом работы", - сказал режиссер, подчеркнув, что не раз общался с ней в рамках рабочих встреч.

Ожиданиями от нового руководства Минкульта поделился с журналистами и художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Он выразил надежду, что "будет продолжена линия по принципиальному развороту культурной политики в сторону патриотизма, в сторону того, что не надо стесняться разговоров про идеологию, про смыслы и идеи".

Справка "РГ"

Ольга Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. В 2007 году окончила Российскую академию театрального искусства - ГИТИС по специальности "театроведение". С 2005 по 2012 год работала на телевидении. В 2015-2016 годах Ольга Любимова была советником отдела государственной поддержки неигровых национальных фильмов департамента кинематографии Минкультуры России. В 2016 году заняла должность заместителя директора дирекции социальных и публицистических программ "Первого канала". В апреле 2018 года возглавила департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации.

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