Члены Совфеда опровергли сообщения о наличии у них второго гражданства

Несколько членов Совета Федерации выступили с опровержением сообщений некоторых СМИ о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство.

"В течение определенного периода времени в некоторых средствах массовой информации активно распространялись сведения относительно наличия у меня вида на жительство в иностранном государстве. Эти сведения - ложные", - заявил журналистам зампред комитета СФ по экономической политике Арсен Каноков.

По его мнению, авторы подобных сообщений пытаются дискредитировать органы госвласти и отдельных должностных лиц. "Хотелось бы напомнить о том, что у представителей СМИ есть не только право распространять массовую информацию, но и ответственность за ее достоверность. Заметны нарушения в этой сфере, прежде всего - при использовании сетевых ресурсов. Что ведет к распространению непроверенной, ложной, фальсифицированной информации", - добавил он.

Сенатор заявил, что никогда не имел ни иностранного паспорта, ни вида на жительство в другой стране, ни любого другого подобного документа. "И у меня нет планов на получение таких документов в будущем", - добавил он.

"Я работаю на государство достаточно давно, занимал и занимаю должности в Государственной думе, Совете Федерации и администрации президента Российской Федерации, - напомнил замглавы комитета по международным делам Александр Бабаков. - Всем известно, что каждый кандидат, каждый человек в этих случаях проходит серьезнейшую проверку. Иногда именно результаты проверок становятся причиной не очень шумных отставок и перестановок в органах власти". Информацию о наличии у него гражданства другого государства сенатор назвал "ложью от первой до последней буквы".

Борис Невзоров из комитета по регламенту гордится тем, что он русский, и удивлен сообщениями о наличии у него кипрского паспорта. "Все члены моей семьи живут в Российской Федерации, учились в отечественных вузах и связывают своё будущее только со своей Родиной", - уверяет сенатор.

Член комитета по экономполитике Валерий Пономарев также заявил, что не имел и не планирует получать бумаг, подтверждающих наличие политико-правовой связи с другим государством.

"Мне уже звонили некоторые журналисты, интересовались - правда, надо отдать должное, очень корректно - наличием у меня гражданства Франции. Удивительно и даже забавно - я сам прочел это о себе в интернете", - рассказал Сергей Лисовский, первый замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике. Он не отрицает, что бывал во Франции, но уже не помнит, когда в последний раз. "А если серьезно, мне не нужно никакое другое гражданство, я горжусь своим российским", - заявил парламентарий.

Всем интересующимся этой темой он предложил подумать над вопросом: неужели бы те, кто за этим следит у нас, не выяснили, не узнали об иностранном гражданстве, тем более, что Лисовский уже много лет на виду как член Совета Федерации.

"Остается только сожалеть, что эти злостные, без сомнения, ангажированные комментарии появляются в дни, когда в стране происходят важные изменения", - сказал он. "Уверен, умных, здравомыслящих людей у нас большинство, и в их глазах власть не удастся дискредитировать", - заключил парламентарий.

Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок в Констиуцию, которые, в частности, запрещают высокопоставленным чиновникам, федеральным парламентариям и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.

В среду, открывая весеннюю сессию Совфеда, спикер Валентина Матвиенко призвала расширить этот список. По ее словам, "есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе, и дипломатами". "Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой нынешней международной обстановки", - уверена глава СФ.