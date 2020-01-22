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22.01.2020 01:25
Рубрика: В мире

Группу туристов из Польши ограбили на юге Мексики

На юге Мексики злоумышленники напали на группу иностранных туристов.

Бандиты сожгли 20 домов и семь автомобилей на севере Мексики

Инцидент произошел в безлюдной местности в штате Чиапас. Преступники в масках остановили автобус, в котором находились 25 граждан Польши, вывели людей на улицу и забрали все ценные вещи.

"Пострадавших в результате ограбления нет", - рассказали в компании Turismar, которой и принадлежит транспортное средство.

Как отмечает издание Universal, на зимних праздниках власти региона обеспечивали охрану туристических автобусов на маршруте, где произошло ограбление, однако по окончании высокого туристического сезона полицейский эскорт был отменен.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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