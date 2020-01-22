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22.01.2020 07:12
Рубрика: В мире

КНДР закроет границу для иностранных туристов из-за коронавируса

Фото: REUTERS/Koki Kataoka Фото: REUTERS/Koki Kataoka
Фото: REUTERS/Koki Kataoka

Власти Северной Кореи приняли решение временно закрыть границу для иностранных туристов в связи с распространением в Китае нового типа коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на базирующееся в Китае туристическое агентство Young Pioneer Tours.

Фото: Артем Иванов/ТАСС
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КНДР перестанет принимать группы туристов из других стран с 22 января в качестве превентивной меры против распространения вируса. Сейчас большинство иностранцев, посещающих Северную Корею, прибывают из Китая, пишет ТАСС.

Ранее подобные ограничения были введены в КНДР в 2014 году, когда в Западной Африке была зафиксирована эпидемия лихорадки Эбола. Тогда для въезжающих в Северную Корею иностранцев действовал 21-дневный карантин, в ходе которого им не разрешалось покидать гостиницы в Пхеньяне.

По последним данным, от нового типа коронавируса в Китае уже скончались девять человек, подтверждено 440 случаев заражения. Вирус распространился за пределы КНР. Случаи заражения выявлены в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.

В России принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза коронавируса. Усилен эпидемиологический контроль в пунктах пропуска через границу в регионах, соседствующих с Китаем, а также в международных аэропортах.

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В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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