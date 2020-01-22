Марат Хуснуллин: Строительство жилья в стране надо увеличить

Столичные журналисты, пишущие о строительстве, сегодня с утра делились друг с другом печалью: "Что же мы теперь будем делать по субботам?" Ведь при Марате Хуснуллине в должности заммэра столицы практически каждое субботнее утро начиналось для них с объезда строек, которых в Москве сотни - не заскучаешь. Я же уверена в одном: для самого Хуснуллина - нового вице-премьера РФ - в этом плане мало что изменится. Только ездить теперь он будет не в Новую Москву и не на очередную станцию метро, а на Камчатку, Сахалин, в Красноярский край, Рязань…Страна-то большая, а значит, и строек у него под началом будет гораздо больше.

О том, какие из них для него приоритетные в роли вице-премьера, Марат Хуснуллин сообщил сегодня же на своем первом совещании в Минстрое РФ.

"На встрече с президентом и председателем правительства поставлена конкретная задача внести кардинальные изменения, чтобы строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны", - заявил Хуснуллин.

Рассказал он и о том, как этого можно добиться - нужно заняться проработкой нормативной базы, чтобы освободить отрасль от излишних ограничений, кардинально изменить подход к ценообразованию, а также еще раз оценить ситуацию с аварийным жильем и капремонтом, вопрос по увеличению финансирования которого, нужно поднять, считает Хуснуллин.

Говоря о важности высоких объемов строительства жилья, он поставил конкретную задачу - выйти на 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Это практически на треть больше, чем страна строит сейчас! Очень высокая планка, но по всему предыдущему опыту работы Хуснуллина в роли министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана на протяжении 9 лет и еще 9 лет в качестве заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, не сомневаюсь, что она ему по плечу. В Татарстане он успешно занимался комплексной программой жилищного строительства. Серьезное развитие при нем получила не только Казань, но и многие другие города республики - Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск. Столичные же строители под его руководством в 2019 году поставили рекорд в жилищном строительстве: ввели в строй почти 5 миллионов кв м. Столько не строилось с 60-х годов, когда страна застраивалась хрущовками, чтобы вытащить народ из бараков и коммуналок. Но в отличие от прежних времен Москва в последние годы возводила не просто дома в спальных районах, а рядом с ними непременно детсады, поликлиники, магазины. Да и в самих многоэтажках все первые этажи - нежилые, теперь отдаются под детские клубы, парикмахерские, кафе…

Начата и масштабная программа реновации, в ходе которой в течение 15 лет миллион москвичей получат новые квартиры взамен устаревших. Хуснуллин же считает, что и этого мало: "В стране приходится по 23 "квадрата" на человека, а в Москве - только по 19", - говорил он в пользу дальнейшего увеличения жилищного строительства в столице.

Наверняка не забросит новый вице-премьер заниматься и дорогами, которые пока еще остаются во многих регионах одной из проблем. Ту же столицу в 2010-м году застал задыхающейся в пробках. За эти годы в городе построено 900 километров новых дорог. Это более 12 процентов от всей улично-дорожной сети, созданной за 872 года ее существования. А еще проложено 155 километров линий метро. Более комфортным передвижение по городу сделало Московское центральное кольцо, суперсовременная дорога, построенная на базе старых железнодорожных путей, по которым когда-то подвозили сырье к заводам и фабрикам столицы. В прошлом году к нему добавились два Московских центральных диаметра, по которым в режиме подземки для горожан пошли все пригородные поезда, которые прежде проходили город насквозь. Это позволило многим москвичам без сожаления оставить свои иномарки для поездок на дачу, а самим пересесть на метро, электрички, в автобусы и трамваи. "Где в Америке 70 процентов горожан пользуются общественным транспортном, как в Москве? - как-то спросил Марат Хуснуллин у профессора Пенсильванского университета урбаниста Вукана Вучека и сам себе ответил. - Нигде. Пусть приезжают, научим, как мы это сделали". Но пока есть кого учить еще и в России.