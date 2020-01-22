Маргарита Симоньян опровергла информацию о сердечном приступе

Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опровергла сведения о том, что она перенесла сердечный приступ.

Ранее появились информация, что 39-летняя журналистка находится в реанимации института имени Склифософского из-за проблем с сердцем.

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа…" - написала Симоньян на своей странице в Facebook.