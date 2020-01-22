На Аляске стартовала перепись населения США-2020

В самом северном американском штате - Аляске - сегодня официально началась общенациональная перепись населения США 2020 года. Как сообщает NPR, в отдаленную рыбацкую деревеньку Токсук Бэй на побережье Берингово моря для этого лично прибыл глава правительственного бюро переписи (US Census Bureau) Стивен Диллингхам, который в тожественной обстановке внес в реестр первых граждан, включая местного 90-летнего старожила.

Сообщается, что перепись населения в США проводится каждые 10 лет и обычно стартует в марте. Однако климатические условия Аляски диктуют необходимость начала такой работы уже в январе - до начала распутицы. По данным СМИ, переписчики, путешествующие между сильно разбросанными по малонаселенной Аляске городами и деревнями, активно используют собачьи упряжки и снегоходы.

Основные задачи переписи-2020 - сосчитать всех находящихся на территории США граждан. От этого напрямую зависит количество представителей, делегируемых от каждого штата в федеральные органы законодательной власти - конгресс США.

Причем нынешний пересчет американских граждан будет в основном "цифровым". Ожидается, что большинство американцев примут участие в переписи через интернет. При этом сохранены и более традиционные способы - ответить можно будет по почте и телефону. Дома граждан, которые никак не отреагировали на призыв отметиться, начиная с 1 апреля, будут посещать переписчики. Они обязаны навестить один и тот же адрес, в случае отсутствия на месте хозяев, не менее шести раз.

В опросной форме, которую предложат заполнить сотрудники Бюро переписи населения США, значатся вопросы о поле, возрасте, этнической принадлежности, семейном состоянии и контактных данных.